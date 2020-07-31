Capital 500 açıklandı: THY, BiM ve Rönesans ilk 10’da

Bu yıl Capital 500’ün zirvesinde Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi yer alıyor. Üç şirketi, dördüncü sırada Opet izledi.

2019 cirolarına göre Capital 500 araştırmasında listenin ilk 10’unda yer alan dev oyunculardan dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu. 2018 yılında yedinci olan BİM Birleşik Mağazalar beşinciliğe, onuncu sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk sekizinciliğe, on üçüncü sırada yer alan RC Rönesans İnşaat onunculuğa geldi.

Capital 500’de şirketlerin sektörel dağılımına göre 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek oldu. Gıdayı 52 şirketle ikinci sıradaki enerji, 46 şirketle üçüncü sıradaki otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018’de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.