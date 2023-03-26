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Spor Capello, Haaland'ı bakın neye benzetti! Yok artık...
Spor

Capello, Haaland'ı bakın neye benzetti! Yok artık...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:22:00 -
Capello, Haaland'ı bakın neye benzetti! Yok artık...

Ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, Erling Haaland hakkında, "Haaland bir hayvan. Çok güçlü, çok büyük ve çok fazla şey biliyor" dedi.

Ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, Erling Haaland hakkında, "Haaland bir hayvan. Çok güçlü, çok büyük ve çok fazla şey biliyor" dedi.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden olan Fabio Capello, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Erling Haaland hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

71 yaşındaki Capello, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda Haaland'ı bir hayvana benzetti ve Norveçli futbolcu için çok güçlü dedi.

"Haaland bir hayvan"

Erling Haaland hakkında konuşan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Haaland bir hayvan. Çok güçlü, çok büyük ve çok fazla şey biliyor. Teknik olarak da fena değil ancak fiziksel olarak inanılmaz bir oyuncu. Bazen şanslı goller atıyor gibi görünebilir ama bu şans değil. O, her zaman hareket ediyor ve hiç sabit kalmıyor. Önümüzdeki birkaç yılda Haaland'ın futbolu değiştireceğini düşünüyorum"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle 37 maça çıktı.

Norveçli isim, bu maçlarda 42 gol ve 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

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