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Aktüel Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor
Aktüel

Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:19:50 -
Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta çapari yöntemiyle avlanan palamutlar, tezgahlarda tanesi 15 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, palamut avlamaya devam ediyor.

Balıkçıların çaparilerine takılan, ağırlıkları 350 grama kadar çıkan palamut, tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçı Cumhur Ünlü, AA muhabirine, palamut bolluğunun sezon öncesi kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Çaparilere şu an bol miktarda palamut takıldığını vurgulayan Ünlü, yeni av sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu sezon palamutta bolluk yaşanacak gibi görünüyor. 2005 yılında deniz palamut kaynıyordu. Bu yıl da yine bolluk içinde geçeceğinin işaretleri var. Palamut fiyatları da oldukça uygun. Şu an tanesini 15 liradan satıyoruz."


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