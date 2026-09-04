Çantalarda bu 7 ürün mutlaka olmalı

İşte o ürünler:

1. Su matarası: “Her şeyin başı su” diye boşuna dememişler. Derslere daha iyi odaklanman ve enerjini stabil tutabilmen için susuz kalmaman önemli. Gün boyunca su ihtiyacını karşılamak için çantanda mutlaka bir su matarası bulundur.

2. Yardım kiti: Gün içinde yanından eksik etmemen gereken şeylerden biri de kesinlikle özel durumlar için bir yardım kiti çantası. İçinde günlük alman gereken ilaçlar, ped, yara bandı gibi gibi ihtiyacına yönelik şeyleri bulundurmalısın.

3. Powerbank: Okula dönüşte çantandan eksik etmemen gereken şeylerden biri de telefonunu gün boyu rahatlıkla kullanmanı sağlayacak güçlü bir powerbank.

4. Bakım seti: Okula dönerken yanında sadece derslerde ihtiyaç duyacağın şeyler olmak zorunda değil. El kremi, dudak kremi, güneş kremi gibi kişisel bakım ürünlerini de yanından eksik etmemelisin.

5. Kulaklık: Ders çalışırken, kalabalık bir ortamdayken odaklanmak için her öğrencinin vazgeçilmezi bir çift kulaklıktan başkası olamazdı herhalde.

6. iPad: Defter kalem çıkarmaya zamanın olmadığında ya da çok acil bir şeye bakman gerektiğinde iPad ile bunu halledebilirsin.

7. Macbook: Macbook gerek araştırma ve ödev yaparken gerek not alırken elini oldukça rahatlatacak. Hem hızlı hem de çok rahat taşınabildiği için çantandan eksik etmemeni öneririz.