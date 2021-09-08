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Yaşam

Çanta ve battaniyeye sarılı halde bulundu!

İzmir'de uyuşturucu ticareti ihbarı alan ekipler, çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 21:37:00 -
Çanta ve battaniyeye sarılı halde bulundu!

İzmir'in Bayındır ilçesinde çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı aldı.

Operasyon başlatan ekipler, çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, Ş.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. tutuklandı.

 

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