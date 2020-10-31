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Aktüel Cansuyu Derneği'nden depremin yaşandığı İzmir’e yardım
Aktüel

Cansuyu Derneği'nden depremin yaşandığı İzmir’e yardım

Dernek, AFAD ile işbirliği halinde deprem alanındaki acil ihtiyaçların temini için çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:00:56 -
Cansuyu Derneği'nden depremin yaşandığı İzmir’e yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, İzmir’de meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek, ekiplerini bölgeye gönderdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere olayın meydana geldiği ilk anda kriz masasını toplayan Cansuyu Derneği, AFAD ile işbirliği halinde deprem alanındaki acil ihtiyaçların temini için çalışmalarına başladı.

Cansuyu İzmir Temsilciliği enkaz alanında yerini alırken, Cansuyu Kriz Masası tarafından koordine edilen diğer temsilcilikler de harekete geçti.

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarına destek veren Cansuyu ekipleri, diğer yandan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.










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