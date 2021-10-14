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Aktüel Cansuyu, Oğuzhan Asiltürk için Burundi’de su kuyusu açtırdı
Aktüel

Cansuyu, Oğuzhan Asiltürk için Burundi’de su kuyusu açtırdı

Kurulduğu günden bu yana ‘Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve muhtaçların yaralarını sarmaya devam eden Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geçtiğimiz günlerde Doğu Afrika Ülkesi Burundi’ye de yardım elini uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:21:00 -
Cansuyu, Oğuzhan Asiltürk için Burundi’de su kuyusu açtırdı

Ertuğrul Şahan  Ankara

Burundi’nin kurak bölgelerinde biri geçtiğimiz günlerde ebedi aleme irtihal eden Milli Görüş Hareketinin önce isimlerinden Oğuzhan Asiltürk adına olmak üzere 20 tane temiz su kuyusu açan Cansuyu, su kuyuları ile on binlerce insana da umut oldu. Dualar eşliğinde açılan Oğuzhan Asiltürk hayratı da bölgedeki binlerce muhtacın temiz su ihtiyacını karşılayacak.

Cansuyu, bölgedeki muhtaçların kalkınması için başlattığı Canlı Hayvan Dağıtım Projesine devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce canlı hayvan dağıtımı gerçekleştiren dernek, Burundi’deki muhtaç ailelere 200 adet de keçi dağıttı. Aileler bu hayvanlardan elde edecekleri ürünlerle günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılarken sayılarını arttırıp ayrıca gelir de elde edebilecek. Dernek, hayvanların sütünden yoğurt, tereyağı, peynir gibi gıdaların nasıl üretileceğini de öğretiyor.
Burundi’deki çalışmaları su kuyusu açılışı ve canlı hayvan dağıtımı ile sınırlı kalmayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanları da keserek etlerini bölgedeki 10 bin muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde gönül köprüleri kuruldu.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, “Tanzanya’daki faaliyetlerimizi tamamlayıp Burundi’ye geldik. Bu ülkelerdeki kardeşlerimiz sorunlarını çözmek için binlerce su kuyusu açtık ve açmaya devam ediyoruz. İnşallah kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

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