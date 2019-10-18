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Cansuyu: Keşmir’e yardım koridoru açılsın

Cansuyu, Uluslararası Keşmir Konferansı’nın sonuç bildirgesinde Keşmir meselesinin çözümü için acil eylem planını ortaya koydu.

18 Ekim 2019 Cuma 10:07
Cansuyu: Keşmir’e yardım koridoru açılsın

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Cansuyu, Uluslararası Keşmir Konferansı’nın sonuç bildirgesinde Keşmir meselesinin çözümü için acil eylem planını ortaya koydu. Sonuç bildirgesini paylaşan Uluslararası Keşmir Konferansı Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir, acil eylem planını şu şekilde sıraladı:

Bu haliyle 1948 ile 1965 arasında alınan plebisit kararı ve referandum süreci kaçınılmaz bir uluslararası hukuki gerekliliktir.

Cammu ve Keşmir bölgesinde  Hindistan hükümetinin bölgedeki sert tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgedeki siyasi parti liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, entelektüeller ve yazarlar tutuklanmıştır. Bu kişiler ivedilikle serbest kalmalıdır.

Demokratik haklarını arayan Keşmir halkına karşı asker ve polis şiddeti ivedilikle bitirilmelidir.

Binlerce erkek kayıptır. Çocuklar babasız, kadınlar eşlerinden mahrum bırakılmıştır. Bu belirsizlik hâli ortadan kaldırılmalıdır.

Bölgede sıkıyönetim marifetiyle insanların evlerinden çıkmaları yasaklanmıştır. İvedilikle bölgeye bir insani yardım koridoru açılmalıdır.


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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:07
  1. Ankara
  2. Uluslararası Keşmir Konferansı
  3. Uluslararası Keşmir Konferansı Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir
  4. Hindistan hükümeti

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