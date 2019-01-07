Cansuyu Kamerun’a 'hayat' götürdü

Yeni Akit Ankara

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kamerun’da cami açılışı, Kamerun’un Çad ve Nijer sınırına yakın bölgelerde 9 tane içme suyu kuyusu açılışı ve Kousseri ve Makari bölgelerinde 5000 adet Fransızca Kur’an-ı Kerim Meali dağıtımı gerçekleştirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kamerun’un Makari iline bağlı Mblame bölgesinde, Boko Haram terör örgütünün yıktığı camiyi yeniden inşa ederek Müslümanların hizmetine sundu. 400 kişi kapasiteli Mustafa ve Ayşe Yılmaz Camii’de tuvalet, şadırvan ve bahçesinde su kuyusu bulunuyor. Caminin açılışında konuşan Cansuyu İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, Cansuyu Derneği’nin Afrika’nın birçok ülkesinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiğini söyledi. Yorulmaz, “Mustafa ve Ayşe Camii’nin yeniden hizmete girmesi ile iki ülke arasındaki bağlar güçlendi. Bu bölgede maalesef birçok kilise var, bu camimiz bölgenin tek camisi olmasından dolayı çok önem arz ediyor. İnsanların başta Cuma namazı ve diğer vakit namazları için ibadet edebileceği başka bir yer yok. Bu tür eserlere, ümmet bilinci ve ezana hasret Müslüman halk için büyük bir ihtiyaç var” dedi.

Dokuz su kuyusu açıldı

“Gözlerinden Yaş Değil Mutluluk Akacak” sloganı ile yıllardır binlerce su kuyusu açmayı başaran Cansuyu Derneği; Asya, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinde Su Kuyusu Projesi’ne devam ediyor. Son olarak Kamerun’un kuzeyinde Çad ve Nijerya’nın sınırında bulunan Makari, Goulfey ve Voulki bölgelerinde 9 tane içme su kuyusu açan Cansuyu, bölgedeki temiz su sıkıntısını gidermiş oldu.

Ayrıca, Türkiye’den hayırsever vatandaşların emaneti olan adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek muhtaçlara dağıtıldı. Kamerun’un Mblame bölgesinde gerçekleştirilen dağıtımlardan 3500 muhtaç yararlandı. Kamerun’daki faaliyetlerinin ardından Çad’a geçen Cansuyu Ekibi, orada Ndjamena Belediye Başkanı’nı ziyaret etti. Çad’da yapılacak kalıcı eserler için bölge yoklaması yapan Cansuyu Ekibi faaliyetlerin ardından yurda döndü.