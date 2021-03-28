Cansuyu Derneği’ne yeniden başkan seçilen Mustafa Köylü: Dünyaya camiler, hastaneler, okullar yapıyoruz

Ertuğrul Şahan Ankara

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6. Olağan Kongresi, genel kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla Ankara’daki Cansuyu Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede oylama sonucu Mustafa Köylü, Cansuyu Derneği’ne yeniden Genel Başkan seçildi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan Kurucu Genel Başkan Mustafa Köylü “Allah hepinizden razı olsun, 2005 yılında çok zayıf bir bünyeye omuz verdiniz. O zayıf bünye bugün Türkiye’nin ilk 4-5 büyük yardımlaşma derneğinin arasında varlığını muhafaza ediyor. Her sene periyodik olarak da büyümeye devam ediyoruz. Son 2 yıldır pandemi döneminde ekonominin daralması, insanların işlerini yapamamasından dolayı bir ‘yardımlarımız azalacak mı, küçülme yaşayacak mıyız’ endişemiz vardı fakat tam aksine derneğimiz önceki yıllardaki büyüme oranlarından daha da fazla büyüdü” dedi.

Toplumda çok büyük bir itibarı bulunan derneğin yardım faaliyetlerine 2 kalem daha eklediğini, her geçen yıl yardım faaliyeti kalemlerinin arttığını aktaran Köylü, şöyle devam etti: “Artık katarakt ameliyatları yapıyor ve sünnet organizasyonları da düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde 3 bin çocuğu daha Afganistan’da sünnet ettireceğiz. Göç halindeki insanlara ayaküstü yiyebilecekleri gıda maddeleri dağıtıyoruz. Yerleştikleri zaman pişirebilecekleri gıda maddeleri ile birlikte altlarına serecekleri sergiler, üzerlerine örtecekleri battaniyeler, çadırlar, barınaklar temin ediyoruz. Ramazan aylarında periyodik olarak gıda yardımları dağıtıyoruz. Ancak bu pandemi sürecinde gıda talebi çok yüksek oranda arttı. Günübirlik çalışıp ta işini kaybeden insanların talep patlamasına şahit olduk. Artık 2 yıldır ramazandan önce de gıda dağıtımlarına başladık.”

Dünya Cansuyunu tanıyacak!

“Geçen yıl 28 bin 500 hisse kurbanın kesimini 20 ülkede gerçekleştirdik ve etleri muhtaçlara dağıttık. Kurulduğumuz dönemde 7 yıl bölgelere gir çık politikasıyla çalıştık. Mazlumların yaşadığı bölgelere hızlıca girdik, yardımlarımızı yapıp çıktık. Fakat 8’inci yıldan itibaren her çalışma yaptığımız ülkeye imzamızı atmamız gerektiğine inandık ve şimdi müesseseler kuruyoruz. Okullar, medreseler, camiler, külliyeler ve hastaneler inşa ediyoruz. Allah’ın izniyle yakın bir gelecekte çalışma yaptığımız bütün ülkelerde Cansuyu Derneği bilinir ve tanınır bir dernek haline gelecek. Yetim çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hem Türkiye’de hem yurt dışındaki yetimlerimizin aylık ödemelerini gönderiyoruz. Eğitim yardımlarımız da sürüyor.”

Daha sonra yapılan oylama sonucu Mustafa Köylü, yeniden Cansuyu Derneği Genel Başkanı seçildi. 9 kişilik yönetim kuruluna ise mevcut yönetimdeki Cemalettin Lafçı, Murtaza Özkanlı, Abdülkadir Özkan, Hasan Yaşar, Muhammet Polat ve Ahmet Yorulmaz yeniden girdi. Medet Bulut ve Halil Adıgüzel ise yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.