Cansuyu Arakan Kamplarındaki yangınzedelere elini uzattı
Zulmün başladığı ilk günden itibaren Arakanlı mazlumların yardımına koşmayı sürdüren Cansuyu, şimdide yangından etkilenen fakat imkansızlıktan dolayı ilaç alamayan Arakanlılara ilaç dağıtımı gerçekleştirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Myanmar’da gerçekleştirilen katliam ve soykırımlardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanları zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Bangladeş’deki Arakan kamplarında meydana gelen yangın felaketi sonrası yüzlerce evin yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgede acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’de bölgedeki mazlumların yaralarını sarabilmek için yardım organizasyonu düzenledi. Zulmün başladığı ilk günden itibaren Arakanlı mazlumların yardımına koşmayı sürdüren Cansuyu, şimdide yangından etkilenen fakat imkansızlıktan dolayı ilaç alamayan Arakanlılara ilaç dağıtımı gerçekleştirdi.