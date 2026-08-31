Cansuyu 22 yaşında! 21 yıldır emaneti muhtaçlara ulaştırıyor

Türkiye'nin 81 ilinde, dünyada 58 ülkede, 6 binin üzerinde su kuyusu, 8 bini aşkın yetim sponsorluğu, onlarca kalıcı eser ve milyonlarca insanın sofrasına ulaşarak hizmet gösteren Cansuyu, bugün itibarıyla 22.yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana bölge, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin; savaş, doğal afet, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle mağdur olmuş insanlara ulaşmayı ilke edinen Cansuyu, "Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır" şiarıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir çeyrek asra yaklaşan saha tecrübesi

22.yıl münasebetiyle açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, derneğin kurulduğu ilk günden bugüne kadar kendilerine emanet edilen her bir bağışı titizlikle gerçek muhtaçlara ulaştırdıklarını, bu hassasiyetin neticesinde her yıl faaliyet alanlarını genişlettiklerini ve halihazırda 58 ülkede aktif çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde kesintisiz varlık

Köylü ayrıca, Gazze'deki insani dramın başladığı 7 Ekim'den bu yana yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ve bölgeye 1500 tonun üzerinde gıda yardımı ulaştırıldığını açıkladı:

‘’Yarım asırdan uzun süredir sistematik işgal ve soykırım pençesinde direnen Filistin halkına olan desteğimiz, kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar hiç kesilmedi. Tüm imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ederek her dönemde Filistin’e yardımlarımızı sürdürdük. Son birkaç yıldır Siyonist çetenin zulmünü artırmasıyla biz de çalışmalarımızı Gazze bölgesinde yoğunlaştırdık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yetim Merkezi Kompleksi başta olmak üzere yetim sponsorlukları, gıda paketleri, iftar programları, temiz içme suyu ve çadır dağıtımları gibi faaliyetleri bölgede ara vermeksizin sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. İslam dünyasının kanayan yaralarından Keşmir, Arakan ve Yemen'de de aynı şiar ile faaliyetlerimiz sürüyor.’’

Emanet ve şeffaflık vurgusu

Derneğin insani yardım alanında Türkiye'de öncü uygulaması olan kurban kesim videosu sistemi, bağışçının emanetini kendi gözüyle takip edebilmesini sağladı. Köylü, 2005'ten bu yana değişmeyen temel ilkelerini ‘ihmal, israf ve emanete riayetsizlik’ gibi hasletlere asla izin vermemek olarak tanımladı. Bağışçı ile muhtaç arasında güvenilir bir köprü olma vazifesi şuurunda olan, sorumlu ve tecrübeli ekiplerle çalışma yaptıklarını vurgulayan Genel Başkan, bu minvalde yürüttükleri faaliyetler neticesinde; 2026 yılı kurban organizasyonları ile yaklaşık 2,5 milyon gerçek muhtacın sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını hatırlattı.

Doğal afetlere tam hazırlık - CAK

Cansuyu Genel Başkanı Köylü bir diğer önemli projeleri olan ‘CAK’ konusunda da; afet anında, öncesinde veya sonrasında icra edilecek faaliyetlerin koordine edilmesi ve arama kurtarma alanında yetkin, nitelikli ve donanımlı kadroların oluşması amacıyla 2022 yılında kurulan ‘Cansuyu Arama Kurtarma (CAK)’ Koordinatörlüğü ile yurt içi ve yurt dışında doğal ya da doğal olmayan afetlere karşı daima hazır olduklarını söyledi. Ülkemizi derinden sarsan Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde 120 kişiden oluşan bir ekiple 5 ilde çalışma yürüttüklerini hatırlatan Köylü, afet öncesi hazırlıklar kapsamında halen arama kurtarma eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

22. yıl: Aynı kararlılık, daha geniş ufuk

Köylü açıklamasının devamında, "Elimizi değil, kafamızı taşın altına koyacağız" anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, fiziki altyapının güçlendirilmesinin derneği gelecek nesillere taşıma hedefinin somut adımları olduğunu vurguladı.

Köylü, derneğin yeni faaliyet yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını şu şekilde tamamladı:

‘’Bir gönüllünün emeğiyle başlayan yolculuk, bugün kıtaları aşan bir kardeşlik köprüsüne dönüşmüş durumdadır. Cansuyu, 22. yılında da bağışçısının duasını, gönüllüsünün alın terini ve muhtacın umudunu aynı sorumluluk bilinciyle taşımaya devam edecektir. Bir kuyunun başında suya kavuşan çocuk, bir yetimin yüzündeki tebessüm ve bir sofraya ulaşan lokma varken bu yürüyüş duracak değildir.’’

Geride kalan 21 yılın öne çıkan başlıkları:

Su kuyuları: Susuzluk çekilen coğrafyalarda 6 binin üzerinde su kuyusu açıldı.

Susuzluk çekilen coğrafyalarda 6 binin üzerinde su kuyusu açıldı. Yetim desteği: 8 binden fazla yetime her ay düzenli destek ulaştırıldı\ulaştırılıyor.

8 binden fazla yetime her ay düzenli destek ulaştırıldı\ulaştırılıyor. Kurban organizasyonları: 2026'da 22'nci kurban organizasyonu tamamlandı; Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den Yemen'e uzanan 13 ülkede saha ekipleri görev aldı. Milyonlarca insanın sofrasına kurban eti ulaştırıldı.

2026'da 22'nci kurban organizasyonu tamamlandı; Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den Yemen'e uzanan 13 ülkede saha ekipleri görev aldı. Milyonlarca insanın sofrasına kurban eti ulaştırıldı. Kalıcı eserler: Camiler, okullar, medreseler, eğitim merkezleri ve sağlık yapıları hizmete açıldı.

Camiler, okullar, medreseler, eğitim merkezleri ve sağlık yapıları hizmete açıldı. Sağlık ve sosyal yardım: Katarakt ameliyatları, toplu sünnet organizasyonları, salgın bölgelerinde ilaç dağıtımı ve ailelere canlı hayvan desteği sağlandı.

İman varsa imkân da vardır; nerede bir gözyaşı varsa Cansuyu orada olmaya kararlılıkla devam edecektir.