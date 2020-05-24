Canpolat personellerle bayramlaştı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı’nın ilk günü belediye bünyesinde hizmet veren temizlik şantiyesinde nöbetçi olan personellerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bayramın ilk günü nöbetçi olan personellerle temizlik şantiyesinde bir araya geldi. Covid-19 salgını nedeniyle belirlenen kurallara dahilinde sosyal mesafe korunarak gerçekleşen bayramlaşmada Canpolat, tüm personelle bayramlaşarak kendilerine başarılar diledi.

Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Bayramın ilk günü çalışacak olan arkadaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettim. Belediye olarak pandemi sürecinde mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreci de devletimizin vermiş olduğu emirler, talimatlar ve genelgeler çerçevesinde sürdüreceğiz. Şimdiden bugün nöbet vardiyasında olan ve olmayan tüm personellerimizin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.