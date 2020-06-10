Canpolat ilçedeki çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede hizmete girecek olan hanımlar konağı, okuma salonu ve fen işlerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İpekyol Mahallesinde kadınlara hizmet verecek olan hanımlar konağını, Devteşti Mahallesinde de çocuklar için daha rahat ders çalışabilmeleri için hizmete girecek olan okuma salonunun inşaat alanını ve parke döşeme ve yol bakım ve onarımlarını inceledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Fen İşleri ekiplerimiz hem yeni yolları hem de bakım ve onarım işlemlerini sürdürüyorlar. Bu çalışmalarla inşallah Devteşti Mahallemizde ne kadar arızalı ve yapılması gerek yerimiz varsa yapacağız. Gerek yol olsun gerekse de parke döşemesi olsun. Bugün aynı şekilde İpekyol Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Mahallemizde çok güzel modern bir hanımlar konağı icra ediyoruz. Burayı da arkadaşlar yüzde doksan nispetinde tamamlamışlar. En kısa sürede tamamlayıp hanım bacılarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu doğrultuda yine Devteşti Mahallemizde çocuklarımız için Özpolat Camisinin altında bulunan 200 metrekarelik alanı okuma salonu olarak hazırlıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Tüm ekiplerimizle canla başla başladığımız bu mücadelemizi şimdi de canı gönülden sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.