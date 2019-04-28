Canpolat, bakanlar ile Haliliye için görüştü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik bakanları ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan Ankara’nın Kızılcıhamam İlçesindeki AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılanHaliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, toplantıda Haliliye ile ilgili talepleri iletti. Canpolat, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Haliliye ile ilgili projelerini ve ilçede duyulan ihtiyaçları görüştüğü bakanlara ileten Canpolat, iletileri konusunda da çözümler istedi.

Canpolat, toplantı öncesinde de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşüp, yine Haliliye İlçesi ile ilgili taleplerini iletmişti.