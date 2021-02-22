Canlı yayında vatan hainliği tartışması

Hukukçu Kıvanç Can, "ABD bir süper güç buna kafa tutup savaşacak halimiz yok." dedi. Bunun üzerine söz alan Hukukçu Mücahit Birinci, "15 Temmuz'da kime kafa tutuldu." dedi.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de, "Silahla ABD'nin güçlerini ezdik. ABD'nin gladyosunu da ezdik. Siz ABD'nin güçlerine teslim oluyorsunuz. Anlıyoruz sizi Türkiye'nin ABD'ye teslim olmasını istiyorsunuz." dedi.

Hukukçu Kıvanç Can,"Perinçek'e siz gidip İskilipli Atıf Hoca'nın mezarını ziyaret eden valilere sorun o soruyu. İngilizlere ajanlık yapan İskilipli Atıf." dedi. Kıvanç'a tepki gösteren Birinci, "Bu beyanlarınızı size mektupla zarfta iade ediyorum." dedi.

Perinçek, "Atıf Hoca, İngilizlerin işbirlikçisiydi. Siz de şimdi ABD'nin işbirlikçisisiniz." diyince iki isme de tepki gösteren Birinci, "Bu sözleri size aynen iade ediyorum. Böyle basit mi vatan haini demek, belgesiz konuşuyorsunuz." dedi.