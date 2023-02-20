Canlı yayında uzaktan eğitim tartışması! Güngör'den Par'a sert tepki

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilimizde yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Depremde evini kaybedenler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Alınan önlemlerden biri de üniversitelerde uzaktan eğitim kararı oldu. Depremzedeler birçok ilde iyi imkanları bulunan yurtlarda misafir edildi.

Habertürk canlı yayınında sunucu Kübra Par ve Elfin Tataroğlu uzaktan eğitime alternatif olmalı diyerek alınan kararları eleştirdi. Söz alan Nasuhi Güngör, Tataroğlu ve Par'ı eleştirerek buna öneriniz ne diyerek tepki gösterdi. Güngör, bu ülkede çok sayıda otel olduğunu ancak onlarla oturup anlaşmanın uzun bir zaman alacağını belirterek, yurtlarda sıcak yemek, barınma ve temel ihtiyaçların çok kolay karşılanabileceğini belirtti.

"Aynı fikirde olmak zorunda değiliz"

Bunun üzerine Par, "Her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz." diyerek Güngör'e cevap verdi.