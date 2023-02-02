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Gündem Canlı yayında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı şok etti! Sebebini bakın nasıl açıkladı
Gündem

Canlı yayında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı şok etti! Sebebini bakın nasıl açıkladı

Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını kestiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 12:46:00 -
Canlı yayında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı şok etti! Sebebini bakın nasıl açıkladı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti.

Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."

 

 

 

 

 

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