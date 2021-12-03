Canlı yayında tek tek okundu! ‘Sürekli bakan değişiyor’ diyenlere ‘listeli’ tokat

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin göreve gelmesinin ardından muhalifler her zamanki ezber sözleri sarf ederek ortalığı birbirine katmaya başladı. Ancak ortaya konan veriler, muhalefetin sözlerini boşa çıkardı.

Başta Sözcü olmak üzere, Karar, Milli Gazete gibi muhalif medyanın servis ettiği, “AK Parti döneminde sürekli bakan değişimi oldu, istikrar yok” sözleri, önceki dönemlerdeki bakan değişimlerini akıllara getirdi. Özellikle AK Parti döneminde 5 yılın üstünde devam eden ekonomi yönetimleri, istikrarın son 20 yılda geldiğini gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, ekonomiden sorumlu bakanların listesi ve görev süreleri masaya yatırıldı.

Türkiye'de toplam 52 kez Maliye Bakanı değişimi olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, oran olarak bakıldığı zaman AK Parti iktidarı boyunca daha az bakan değişimi olduğunu ortaya koydu.

Nureddin Nebati'nin yüksek lisans ve doktorasını da görmezden gelerek, "Ekonomi eğitimi yok" eleştiri yapanlara cevap veren Karahasanoğlu, geçmiş dönemlerden bazı bakanların mezun olduğu okulların ismini okudu. Karahasanoğlu, "Uzatmayalım, bunların her söyledikleri algı operasyonu, her yaptıkları şey çarpıtma." dedi.

Murat Alan ise, Erdoğan'ın bakan değişimini onaylamasını eleştiren muhalefetin, Berat Albayrak döneminde değişim için nasıl ısrar ettiklerini hatırlattı ve muhaliflerin tutarsızlığını gözler önüne serdi.