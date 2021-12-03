  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında tek tek okundu! ‘Sürekli bakan değişiyor’ diyenlere ‘listeli’ tokat
Gündem

Canlı yayında tek tek okundu! ‘Sürekli bakan değişiyor’ diyenlere ‘listeli’ tokat

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "AK Parti sürekli bakan değiştiriyor" diyenlere, bakanların isim ve görev sürelerini okuyarak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:45:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin göreve gelmesinin ardından muhalifler her zamanki ezber sözleri sarf ederek ortalığı birbirine katmaya başladı. Ancak ortaya konan veriler, muhalefetin sözlerini boşa çıkardı.

Başta Sözcü olmak üzere, Karar, Milli Gazete gibi muhalif medyanın servis ettiği, “AK Parti döneminde sürekli bakan değişimi oldu, istikrar yok” sözleri, önceki dönemlerdeki bakan değişimlerini akıllara getirdi. Özellikle AK Parti döneminde 5 yılın üstünde devam eden ekonomi yönetimleri, istikrarın son 20 yılda geldiğini gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, ekonomiden sorumlu bakanların listesi ve görev süreleri masaya yatırıldı.

Türkiye'de toplam 52 kez Maliye Bakanı değişimi olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, oran olarak bakıldığı zaman AK Parti iktidarı boyunca daha az bakan değişimi olduğunu ortaya koydu.

Nureddin Nebati'nin yüksek lisans ve doktorasını da görmezden gelerek, "Ekonomi eğitimi yok" eleştiri yapanlara cevap veren Karahasanoğlu, geçmiş dönemlerden bazı bakanların mezun olduğu okulların ismini okudu. Karahasanoğlu, "Uzatmayalım, bunların her söyledikleri algı operasyonu, her yaptıkları şey çarpıtma." dedi.

Murat Alan ise, Erdoğan'ın bakan değişimini onaylamasını eleştiren muhalefetin, Berat Albayrak döneminde değişim için nasıl ısrar ettiklerini hatırlattı ve muhaliflerin tutarsızlığını gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, altın ve dolarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulu..
1 milyon deveyi katletmişlerdi! Gözlerini 6 milyon kediye diktiler
Dünya

1 milyon deveyi katletmişlerdi! Gözlerini 6 milyon kediye diktiler

Daha önce 1 milyon deveyi besin zinciri bahanesi ile katleden hayvan düşmanı Avustralya, gözünü 6 milyon vahşi kediye dikti. Bu işlemi daha ..
İran'ın Türkiye karşıtı adımı ortaya çıktı! Kirli oyun
Dünya

İran'ın Türkiye karşıtı adımı ortaya çıktı! Kirli oyun

Suriye'deki iç savaş sırasında Esed ile yakın temas kuran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin PKK'ya bazı vaatler verdiği o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay