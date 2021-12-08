Canlı yayında tek tek açıkladı! Asgari ücret için rakam verdi… Memura 3’lü zam

Milyonlarca çalışanın 2022 zamları bu ay belirlenecek. Kamu işçileriyle yapılan protokole göre, ocakta kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 5 zam yapılacak ve yüzde 5 enflasyon farkı eklenecek. Asgari ücrette Türk-İş en az yüzde 36 zam talep etti. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam aralık ayı itibarıyla yüzde 5+7.45 düzeyinde bulunuyor. Bu rakama aralık enflasyonu eklenecek. Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

Memura zam konusunda bir mutabakat oldu. Yüzde 35 zam gibi bir yanlış anlaşılma oldu bunu dün düzelttik. Burada memurlara yapılan toplu sözleşme zammından bahsediliyordu. Bunun üzerine ek bir zam geleceği bu da enflasyon farkından sonra oluşacağı konusunda bir mutabakat var.

Bugün Kabine toplantısı var oradan asgari ücret ve memura zam konusunda bir şeyler çıkabilir. İşçiler dünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i arayarak bir rakam söyledi. Burada yüzde 30 ila yüzde 45 arasında bir oran ortaya çıkmış durumda.

Bu noktada yeniden değerleme oranları da belirleyici gibi olmuş. Yüzde 36.2 gibi bir oran var bu rakam belirleyici olmuş. Bu rakama göre bir hesaplama olursa 3 bin 850 bin civarında oluyor net asgari ücret. Şu anda da toplantılar 3 bin 750 ila 4 bin arasında rakamlar gidip geliyor. İşverenler de bu anlaşmaya yakın duruyor.

Memur ve memur emeklisine ocak ayında 3'lü bir zam gelecek, bu da yaklaşık 7 milyon insanı ilgilendiriyor. Burada bir toplu sözleşme artışı gelecek. Bu oranda zaten yüzde 5 artı yüzde 7 zam da temmuz atında gelecek.

Enflasyon farkı gelecek. Temmuz ayında yüzde 3 fark alınmıştı, onun üstünde oluşacak farklarda zam olarak yansıyacak. Bunların üstüne bir de seyyanen zam yapılacak. Burada çalışmalar sürüyor. Bunun 15 Ocak tarihine yetiştirilmesi planlıyor.

MEMURA ÜÇLÜ ZAM

1-Toplu sözleşme artışı

2-Enflasyon farkı

3- Seyyanen zam

TEMMUZ-KASIM VERİLERİNE GÖRE 5 AYLIK ENFLASYON: % 10.48

ENFLASYON FARKI: % 10.48 - % 3 = % 7.48

OCAK ZAMMI:

- % 5 zam

- % 7.48 enflasyon farkı

- Ayrıca ek zam

YILLIK % 24 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

6 AYLIK ENFLASYON: % 14.33

ENFLASYON FARKI: % 14.33 - % 3 = % 11.33

OCAK ZAMMI:

- % 5 zam

- % 11.33 enflasyon farkı

- Ayrıca ek zam

FAİZ İNDİ TİCARET CANLANDI

- Faizler indi Ticari krediler 2 ayda 118 milyar lira arttı

- Ticari kredi faizleri son 1 yılın en düşüğüne geriledi

TİCARİ KREDİLER TARİHİ ZİRVEDE (Milyar TL)

Tarih Ticari kredi Konut kredisi Toplam TL kredi Ticari kredi faizi (%)

26 Kasım 1.761 291 2.714 18.11

19 Kasım 1.731 289 2.672 18.36

12 Kasım 1.713 288 2.656 18.54

05 Kasım 1.702 286 2.636 18.53

28 Ekim 1.691 285 2.623 18.67

22 Ekim 1.677 284 2.602 19.46

15 Ekim 1.672 284 2.594 19.24

08 Ekim 1.662 283 2.584 20.13

01 Ekim 1.659 283 2.582 20.24

24 Eylül 1.643 282 2.562 20.45

19 Temmuz 1.603 278 2.482 21.60