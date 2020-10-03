  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten İsmail Hakkı Pekin'e: Askerlikten anlamıyorsun
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten İsmail Hakkı Pekin'e: Askerlikten anlamıyorsun

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin tartıştı. Perinçek, Pekin'e "askerlikten anlamıyorsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:32:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir dönem partide Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin "askerlikten anlamıyorsun" polemiği yaşandı.

İkili CNN Türk ekranlarında yayılan Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan ordusunun başlattığı başarılı operasyonun ele alındığı programda Doğu Perinçek, savaşta kesin zafer kazanılmadan masaya oturulmasının yanlış olacağını söyledi.

Programa video konferans yönetimiyle katılan Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Perinçek'in bu tespitini yanlış bulduğunu belirtti.

Pekin ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısının, Ermenistan'ı masaya oturtmak için askeri hedefleri ele geçirdiklerini açıkladığını da sözlerine ekledi.

Canlı yayında gergin anlar

İsmail Hakkı Pekin'in bu ifadeleri üzerine Doğu Perinçek "Korgeneral olmuşsunuz ama askerliği öğrenmemişsiniz, ben de strateji ustasıyım, kusura bakma." dedi.

Pekin ise Perinçek'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ayıp oluyor, sizin yaşınız kadar benim askerlik yapmışlığım var. Bırakın yerinizde konuşun lütfen. Methettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nda bile değişmemiştir, öyle kolay değildir. Hiç yakıştıramadım."

Araya giren Doğu Perinçek, İsmail Hakkı Pekin'e "Ben seni yakından tanıdığım için, hiç öğrenmemişsin. Sizin buradaki konuşmalarınıza bakıyorum da bilmediğinizi görüyorum. Sizin silah arkadaşlarınız da sizi çok iyi tanıyor." dedi.

Doğu Perinçek'in bu sözleri karşısında tepkisinin dozunu artıran İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:

"Sen beni yakından tanıyamazsın, benim askerliğimi ölçmek, senin kapasitenin dışındadır. Sen kimsin ya, askerlikle ne alakan var. Yazık, 70 küsür yaşında bir adam, bir korgenerale bunları söylüyor. Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz hocam. Biraz da açık ve net konuşun. Ben burada bir tespit yapıyorum, siz utanmadan askerliğimi sorguluyorsunuz. Önce mikserlik yapıp, arkasından sakinlik yapıyorsun. Bu kadar yalancı olunmaz yazıklar olsun."

Doğu Perinçek ve İsmailk Hakkı Pekin arasında yaşanan tartışmada gerilim tırmanınca moderatör Başak Şengül, araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ismail

Aslinda böyle kefayetsiz kisileri cikarip azarbeycan uzerinden analiz yabmalari azarbeycanin mucadelesine zarar verirsiniz en dogrusu susub azarbeycanin hedefine ulasmasidir  
  • Yanıtla

mevhibe inal

Türkiye'nin 4 bir tarafında yangın başlatılması tesadüf olamaz!  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay