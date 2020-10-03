Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten İsmail Hakkı Pekin'e: Askerlikten anlamıyorsun

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir dönem partide Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin "askerlikten anlamıyorsun" polemiği yaşandı.

İkili CNN Türk ekranlarında yayılan Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan ordusunun başlattığı başarılı operasyonun ele alındığı programda Doğu Perinçek, savaşta kesin zafer kazanılmadan masaya oturulmasının yanlış olacağını söyledi.

Programa video konferans yönetimiyle katılan Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Perinçek'in bu tespitini yanlış bulduğunu belirtti.

Pekin ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısının, Ermenistan'ı masaya oturtmak için askeri hedefleri ele geçirdiklerini açıkladığını da sözlerine ekledi.

Canlı yayında gergin anlar

İsmail Hakkı Pekin'in bu ifadeleri üzerine Doğu Perinçek "Korgeneral olmuşsunuz ama askerliği öğrenmemişsiniz, ben de strateji ustasıyım, kusura bakma." dedi.

Pekin ise Perinçek'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ayıp oluyor, sizin yaşınız kadar benim askerlik yapmışlığım var. Bırakın yerinizde konuşun lütfen. Methettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nda bile değişmemiştir, öyle kolay değildir. Hiç yakıştıramadım."

Araya giren Doğu Perinçek, İsmail Hakkı Pekin'e "Ben seni yakından tanıdığım için, hiç öğrenmemişsin. Sizin buradaki konuşmalarınıza bakıyorum da bilmediğinizi görüyorum. Sizin silah arkadaşlarınız da sizi çok iyi tanıyor." dedi.

Doğu Perinçek'in bu sözleri karşısında tepkisinin dozunu artıran İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:

"Sen beni yakından tanıyamazsın, benim askerliğimi ölçmek, senin kapasitenin dışındadır. Sen kimsin ya, askerlikle ne alakan var. Yazık, 70 küsür yaşında bir adam, bir korgenerale bunları söylüyor. Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz hocam. Biraz da açık ve net konuşun. Ben burada bir tespit yapıyorum, siz utanmadan askerliğimi sorguluyorsunuz. Önce mikserlik yapıp, arkasından sakinlik yapıyorsun. Bu kadar yalancı olunmaz yazıklar olsun."

Doğu Perinçek ve İsmailk Hakkı Pekin arasında yaşanan tartışmada gerilim tırmanınca moderatör Başak Şengül, araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.