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Gündem Canlı yayında sert terör kavgası
Gündem

Canlı yayında sert terör kavgası

Canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen birbirine girdi. Küçük TBMM'de terörist istemediğini belirterek AYM'nin kararını eleştirdi. Bunun üzerine Şen kararın hukuka uygun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 00:38:00 - 2022-01-12 00:41:09

Habertürk ekranlarında terörün tartışıldığı programda Prof. Dr. Ersan Şen, 'hukuk devletinin' arkasına sığınarak, Anayasa Mahkemesinin sözde Barış Akademisyenlerini aklayan kararına destek verdi. Başörtülü insanların bir dönem 'hukuk devleti' adına zulme uğradığını unutan Şen, sözde Barış Akademisyenleri için şahin kesildi.

Ben TBMM'de terörist sevilisi istemiyorum

AYM'nin kararını eleştiren gazeteci Cem Küçük, terör sevici HDP'nin vekili Güzel'i eleştirdi. Küçük, Ben TBMM'de terörist sevilisi istemiyorum. PKK istemiyorum diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Şen, bunda hukukluk bir durum olmadığını söyledi. Ardından Küçük, sözde Barış Akademisyenlerinin Türk devletini çocuk katili olmakla suçladığını ve AYM'nin yanlış karar verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Şen, Küçük'ü hukuk bilmemekle suçladı.

'Yazıklar olsun' 

Ardından ikili sert bir tartışmaya tutuştu. AYM'nin terörü akladığını söyleyen Küçük'e cevap veren Şen, bunun terör propagandası suçu olmadığını söyleyerek, Cem Küçük'e 'yazıklar olsun' dedi.

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