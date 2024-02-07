Canlı yayında sert tartışma! Serkan Toper'den Faruk Aksoy'a olay cevap

Habertürk Tv'de Nedir Ne Değildir programında Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı ve Yargıtay'ın bu konuda aldığı karar tartışıldı.

Gazeteci Faruk Aksoy ile Avukat Serkan Toper arasında sert bir tartışma yaşandı.

Gazeteci Faruk Aksoy, "Ben HDP'nin DEP'in Kandil'le bağı olmadığını bilmiyor muyum? Geri zekalı mıyım? Tarihe dönün bakın bu ülkede Refah Partisi kapatıldı. Başbakan çıkıp tarihte küçük bir noktadır dedi. Oradan çıkan parti bugün 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ben kendimce bir protesto yöntemi geliştirip sandığa gitmedim. Mahkeme kararları devletin asil kararlarıdır." dedi.

Gazeteci Nasuhi Güngör, " HDP ile Refah Partisi'ni nasıl aynı kefeye koyabilirsin" Diye tepki gösterdi.

Avukat Serkan Toper ise ," Yargıtay kararını niye tartışıyordur burada Can Atalay kararını bağır çağır. Ceza yargılamasında en yüksek merci Yargıtay'dır. Geçen hafta burada anayasayı çiğniyorsun diye bağırıyordun burada, Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmalıdır." diyerek tepki gösterdi.

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