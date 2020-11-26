Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar ile Sözcü yazarı Deniz Zeyrek arasında canlı yayında çıkan tartışmada ortam gerildi.

Mete Yarar’ın Deniz Zeyrek’e hitaben “12’den sonra kabağa dönüşüyor” sözlerine yanıt veren Zeyrek “Fareye dönüşmekten iyidir.” dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamada "Muhalefetin seçim istediğini ancak hiçbirinin iktidarı Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın elinden alacak özgüvene sahip değil, yeni düzenin bize dayattığı şey de bu. 2002'yi hatırlayın Sayın Bahçeli 2002'de iktidarı bırakınca çöktü. Aynı şekilde şimdi de bu böyledir."dedi.

Konuşmanın ardından söz alan Mete Yarar, "Ben sana kabak benzetmesi yaptım sen bana "fare" hayvan benzetmesi yapıyorsun. Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu adamla bir daha aynı sütüdyoda konuşmam. Seviyesiz herif. Kes ya" diyerek programı terk etti.