  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti
Gündem

Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Canlı yayında Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve terör uzmanı Mete Yarar tartıştı. Yarar Zeyrek'e "Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu adamla bir daha aynı sütüdyoda konuşmam. Seviyesiz herif." diyerek stüdyoyu terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:54:00 - 2020-11-26 01:18:12

Emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar ile Sözcü yazarı Deniz Zeyrek arasında canlı yayında çıkan tartışmada ortam gerildi. 

Mete Yarar’ın Deniz Zeyrek’e hitaben “12’den sonra kabağa dönüşüyor” sözlerine yanıt veren Zeyrek “Fareye dönüşmekten iyidir.” dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamada "Muhalefetin seçim istediğini ancak hiçbirinin iktidarı Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın elinden alacak özgüvene sahip değil, yeni düzenin bize dayattığı şey de bu. 2002'yi hatırlayın Sayın Bahçeli 2002'de iktidarı bırakınca çöktü. Aynı şekilde şimdi de bu böyledir."dedi.

Konuşmanın ardından söz alan Mete Yarar, "Ben sana kabak benzetmesi yaptım sen bana "fare" hayvan benzetmesi yapıyorsun. Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu adamla bir daha aynı sütüdyoda konuşmam. Seviyesiz herif. Kes ya" diyerek programı terk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?
Gündem

28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 28 bin 351 vaka sayısı olduğunu açıkladı. Aç..
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay