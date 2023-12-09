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Medya Canlı yayında rezalet!
Medya

Canlı yayında rezalet!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 17:11:00 -

Canlı yayına sırasında el hareketi çektiği anlar sosyal medyaya düşen BBC spikeri Maryam Moshiri, "Aptalca bir şakaydı" diyerek özür diledi.

BBC'de canlı yayına başladığını fark etmeden el hareketi çeken ve kameralara yakalanan haber spikeri Maryam Moshiri özür diledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapan Moshiri, yayın öncesi ekip arkadaşlarıyla şakalaştığını belirterek özür diledi.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Moshiri, şu ifadeleri kullandı.

"10'dan geriye sayarken 1'e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yansıyacağını fark etmemiştim. Ekiple aramızda özel bir şakaydı ve canlı yayına çıktığı için çok üzgünüm! Bunun olmasını istemezdim, kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Hareket çekmiyordum. Ekip arkadaşlarıma yönelik aptalca bir şakaydı."

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