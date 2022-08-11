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Dünya Canlı yayında Putin'i kızdıran pankart açmıştı! O editörün akıbeti belli oldu
Dünya

Canlı yayında Putin'i kızdıran pankart açmıştı! O editörün akıbeti belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını canlı yayında açtığı pankart ile protesto eden editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 21:20:00 -
Canlı yayında Putin'i kızdıran pankart açmıştı! O editörün akıbeti belli oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı. 15 Temmuz’da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi. Ovsyannikova’nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova’nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Para cezasına çarptırılmıştı

Ovsyannikova, 14 Mart’ta Rus devlet televizyonu Kanal 1’de akşam haberleri sırasında kameraların önüne geçerek, "Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır" yazılı pankart açmıştı. Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmış ve televizyondaki görevinden kovulmuştu. Tutuksuz yargılanan Ovsyannikova, Moskova Ostankinsky Mahkemesi tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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