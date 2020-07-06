Canlı yayında otobüste yaşadığı tacizi anlattı

Gazeteci Sevilay Yılman katıldığı bir canlı yayında, üniversite yıllarında başından geçen bir taciz olaylarını anlattı.

"Babam yaşında bir adamdı"

O an aklına hukuk gelmediğini dile getiren Yılman, "Bir keresinde adamın kafasında elimdeki şişeyi kırmıştım. Otobüsteydik. Meşhurdur bu otobüstekiler.. O an hukuk gelmedi. Adamın kafasında patlattım. Çok sinirlendim. Babam yaşında bir adamdı.

"Beni yabancı zannetti"

Yıllar sonra üniversiteyi bitirip Londra'ya gittim. Bir gün yürüyüş yapıyorum; arkadan birisi 'yavrum mavrum' deyince... Beni yabancı zannetti. Laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Döndüm dedim ki; Allah belanızı versin. Burada da mı buldunuz.. Koca İngiltere'de..." ifadelerini kullandı.