  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Canlı yayında otobüste yaşadığı tacizi anlattı

Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir canlı yayında üniversite yıllarda yaşadığı bir taciz olayını anlatarak tacizci adamın kafasında şişe kırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:30:00 - 2020-07-06 13:02:42

Gazeteci Sevilay Yılman katıldığı bir canlı yayında, üniversite yıllarında başından geçen bir taciz olaylarını anlattı.

"Babam yaşında bir adamdı"

O an aklına hukuk gelmediğini dile getiren Yılman, "Bir keresinde adamın kafasında elimdeki şişeyi kırmıştım. Otobüsteydik. Meşhurdur bu otobüstekiler.. O an hukuk gelmedi. Adamın kafasında patlattım. Çok sinirlendim. Babam yaşında bir adamdı.

"Beni yabancı zannetti"

Yıllar sonra üniversiteyi bitirip Londra'ya gittim. Bir gün yürüyüş yapıyorum; arkadan birisi 'yavrum mavrum' deyince... Beni yabancı zannetti. Laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Döndüm dedim ki; Allah belanızı versin. Burada da mı buldunuz.. Koca İngiltere'de..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adile

Sanırsın oralarda taciz yok. Nasıl ballandırarak anlatıyorlar Avrupa yı
  • Yanıtla

refik zengin

ehhhh ne olacak yani....Kadınlar için ayrı otobüsler olsun deyincede vayyyy laiklik elden gidiyor diye yaygara koparıyorsunuz.Otobüste kalabalıktan dolayı kadın erkek vücudu birbirine değincede ateşle barut misali oluyordur.Pariste bile kadınlar için ayrı belediye otobüsleri var.Bunu görmezden gelirsiniz,işinize gelmez.Türkiyede olsa,vayyy cinsiyet ayrımcılığı,vayy laiklik tehlikede diye kudurursunuz.Doğru değilmi...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı