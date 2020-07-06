Canlı yayında otobüste yaşadığı tacizi anlattı
Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir canlı yayında üniversite yıllarda yaşadığı bir taciz olayını anlatarak tacizci adamın kafasında şişe kırdığını söyledi.
Gazeteci Sevilay Yılman katıldığı bir canlı yayında, üniversite yıllarında başından geçen bir taciz olaylarını anlattı.
"Babam yaşında bir adamdı"
O an aklına hukuk gelmediğini dile getiren Yılman, "Bir keresinde adamın kafasında elimdeki şişeyi kırmıştım. Otobüsteydik. Meşhurdur bu otobüstekiler.. O an hukuk gelmedi. Adamın kafasında patlattım. Çok sinirlendim. Babam yaşında bir adamdı.
"Beni yabancı zannetti"
Yıllar sonra üniversiteyi bitirip Londra'ya gittim. Bir gün yürüyüş yapıyorum; arkadan birisi 'yavrum mavrum' deyince... Beni yabancı zannetti. Laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Döndüm dedim ki; Allah belanızı versin. Burada da mı buldunuz.. Koca İngiltere'de..." ifadelerini kullandı.