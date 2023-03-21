Canlı yayında ortalık karıştı!'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır!' Stüdyoyu terk etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün HDP ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ittifak iyice gün yüzüne çıktı. Daha öncesinde de HDP, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda kendi adaylarını çıkarmayacaklarını açıklamışlardı.

"Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır"

Daşdemir, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine değindi. Hilmi Daşdemir'in CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı'ya "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" sözleri üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı. Kübra Par'ın müdahaleleri sonrası Hilmi Daşdemir yayını terk etti.

PKK Kimi destekliyor?

PKK'nın sözde üst yöneticileri Mustafa Karasu, Cemal Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi teröristler PKK kanallarında verdikleri röportajlarda AK Parti'nin karşısında olan CHP ve İYİ Parti'yi desteklediklerini açıkça ifade etmişlerdi.