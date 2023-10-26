  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Gündem Canlı yayında olduğunu unuttu! “Off the record” dedi Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı
Gündem

Canlı yayında olduğunu unuttu! “Off the record” dedi Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 11:23:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’ni ziyaret ettiği gizli görüşmeye dair DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, gazeteci Bahar Feyzan’la konuştu. Canlı yayın olduğunu fark etmeyen Yeneroğlu, “off the record” dedikten sonra önemli ifadeler kullandı.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube’da canlı yayın yaptığı sırada DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu telefonla aradı. Feyzan, Yeneroğlu’nu yayına aldı ve bunu kendisine bildirdi.

Yeneroğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizlice DEVA Partisi’ne gerçekleştirdiği ziyareti anlatırken “off the record” dedi.

Feyzan, bunun üzerine “yayında olduklarını söylemiştim” diyerek uyardı. Yeneroğlu, şaşkınlık içinde “Zaten bilinen bir şey anlatmadım, hayırlısı olsun” dedi.

Yeneroğlu şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kemal Bey'in ve CHP'nin bunu izah etmesi lazım. CHP açısından garip bir durum. Gürsel Tekin ziyaret öncesinde yerel düzeyde ittifak cümleleri kurmuş. Ahlaken çok problemli bir şey bu. Çok şaşırtıcı bir durum. Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi.

CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor. Herhangi bir siyasi partinin genel başkan başka partinin ilçe başkanlarını transfere ikna etmeye çalışıyor. Türk siyasi tarihinde başka örneği var mıdır bunun bilmiyorum."

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti. DEVA Partili isimler söz konusu görüşmenin ardından toplu istifa kararı almıştı.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de tepki gelmiş, partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada ise, Ankara Milletvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."

Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı
Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı

Gündem

Böyle kirli siyaset olur mu? Kılıçdaroğlu Deva Partili ilçe başkanlarını ayarttı

Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu
Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu

Gündem

Kılıçdaroğlu Deva Partisi’nin altını oydu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğruya Doğru

CHP nin tüm işleri alavere Dalavere Yalan İftira üzerine böyle bir muhalefetin olması bu Ülke için büyük şanssızlık kalkınmamız bağımsızlığımızı geciktiriyorlar

HII

ÇOK İYİ OLMUŞ KILBIK SATILMIŞ MUSTAFA YENEROĞLU ÖYLE HAVAYLA CIVAYLA SAHTELİKLE KENDİNİZİ SATARAK FETÖNÜN PKK CHPKK .ABD NİN AB'YE ONA BUNA İTLİK YAPARAK TAŞ ATMADAN YORULMADAN ALDIĞINİZ MİLLETVEKİLİNİNDEN İSTE BU KADAR HAYIR GELİR SİZİ SATILMIŞLAR UYANIKLAR KILICDAROGLUNA HELAL OLSUN SİZLER GİBİ AHMAKLARA MANYAKLARA AZZZZZ BİLE YAPMIŞ KUTLUYORUM KILIÇDAROGLUNU KILIÇDAROGLU HEPİNİZİ SUYA GÖTÜRÜR SUSUZ GETİRİR AKP TİYE. RECEP TAYYİP ERDOĞANA İHANET EDENLERİN SONU HEP BÖYLE OLACAK VE OLSUN KENARDAN KENARDAN ŞİMDİ KIS KIS GÜLÜYORUZ OH OH NEALA
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23