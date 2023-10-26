Canlı yayında olduğunu unuttu! “Off the record” dedi Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube’da canlı yayın yaptığı sırada DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu telefonla aradı. Feyzan, Yeneroğlu’nu yayına aldı ve bunu kendisine bildirdi.

Yeneroğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizlice DEVA Partisi’ne gerçekleştirdiği ziyareti anlatırken “off the record” dedi.

Feyzan, bunun üzerine “yayında olduklarını söylemiştim” diyerek uyardı. Yeneroğlu, şaşkınlık içinde “Zaten bilinen bir şey anlatmadım, hayırlısı olsun” dedi.

Yeneroğlu şunları söyledi:

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"Kemal Bey'in ve CHP'nin bunu izah etmesi lazım. CHP açısından garip bir durum. Gürsel Tekin ziyaret öncesinde yerel düzeyde ittifak cümleleri kurmuş. Ahlaken çok problemli bir şey bu. Çok şaşırtıcı bir durum. Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi.

CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor. Herhangi bir siyasi partinin genel başkan başka partinin ilçe başkanlarını transfere ikna etmeye çalışıyor. Türk siyasi tarihinde başka örneği var mıdır bunun bilmiyorum."

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti. DEVA Partili isimler söz konusu görüşmenin ardından toplu istifa kararı almıştı.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de tepki gelmiş, partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada ise, Ankara Milletvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."