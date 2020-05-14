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Gündem

Canlı yayında olay sözler! İsmail Küçükkaya ve FOX TV, HDP'li ismi sattı

FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını açıklamasının ardından HDP'li isme sert bir şekilde yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:28:00 -

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya ise HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder'e sert sözler söyledi.

Geçmiş dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'i yere göğe sığdıramayan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, "Sırrı Süreyya Önder entresan bir tip gerçekten. Açıklamaları ne zaman yapıyor? Ne ile yapıyor? Bu bir soru işaretidir" dedi.

Küçükkaya'nın açıklaması büyük tartışmalara yol açarken sosyal medyada 'FOX TV Sırrı Süreyya'yı sattı' yorumları yapıldı.

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Yorumlar

mevhibe inal

Akdeniz'de lazım Türkiye! İşte böyle Kürt kardeşler, 
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fatih

tabii canım sırrı süreyya tezgahı açığa vurdu. bu nedenle suçu hdpkk lı olmaktan büyük!!!
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