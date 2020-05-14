Canlı yayında olay sözler! İsmail Küçükkaya ve FOX TV, HDP'li ismi sattı
FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını açıklamasının ardından HDP'li isme sert bir şekilde yüklendi.
Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.
FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya ise HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder'e sert sözler söyledi.
Geçmiş dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'i yere göğe sığdıramayan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, "Sırrı Süreyya Önder entresan bir tip gerçekten. Açıklamaları ne zaman yapıyor? Ne ile yapıyor? Bu bir soru işaretidir" dedi.
Küçükkaya'nın açıklaması büyük tartışmalara yol açarken sosyal medyada 'FOX TV Sırrı Süreyya'yı sattı' yorumları yapıldı.
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