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Siyaset Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”
Siyaset

Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”

Gazeteci Hadi Özışık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile arasındaki diyaloğu anlattı. Sarıgül'e parti kuracağı iddiasını sorduğunu ve eski belediye başkanının bu iddiaları ilk kez yalanlamadığını söyleyen Özışık, 30 kişilik bir ekip ile Sarıgül'ün harekete geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:10:00 - 2020-10-23 08:32:37

TV100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı-Sollu programına katılan gazeteci Hadi Özışık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye ilişkin önemli bilgiler verdi.  Programa verilen reklam arasında Mustafa Sarıgül'le konuştuğunu aktaran Özışık, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ortaya attığı, "parti kuruyor" iddiasının Sarıgül tarafından doğrulandığını kaydetti.

İşte Hadi Özışık'ın konuya ilişkin o açıklaması:

''Mustafa Sarıgül, parti kuruyor. Genel sekreterini de belirlemiş, Hasan Aydın yönetiminde geliyorlar. 30 kişilik bir ekiple Ankara'da ofisini kurmuş, partisini kurup geliyor. Barış Yarkadaş'ın yapmış olduğu açıklamaya ilk defa Mustafa Sarıgül, 'Ya öyle bir şey yok' demedi."

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