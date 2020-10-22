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Gündem Canlı yayında konuştu! Buğra Kavuncu'dan FETÖ açıklaması
Gündem

Canlı yayında konuştu! Buğra Kavuncu'dan FETÖ açıklaması

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Özdağ'ın 'FETÖ'cü' dediği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı programda iddiaları kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:29:00 -

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde CNN Türk canlı yayınına katılarak partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddiasında bulunmuştu.

Bu iddialara suç duyurusunda bulunarak karşılık veren Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olarak yaptığı açıklamalarda FETÖ'cü olduğu iddialarını kabul etmedi.

Konuya ilişkin Kavuncu, "Bunu yapanların iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü bilmemesi mümkün değil" dedi.

"Ben FETÖ'cü değilim"

Ayrıca Buğra Kavuncu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalardan bazıları ise şöyle;
"Ben FETÖ'cü değilim. FETÖ'ye her dönem lanet okudum. FETÖ ile hiçbir şekilde iltisakım, irtibatım olmadı. 2010'dan önce o örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda hepimiz bulunduk. Ben hiçbir zaman sempati duymadım.
Fethullah Gülen örgüt elebaşını hiç görmedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Abant toplantılarına katılmadım. Okullarına dershanelerine gitmedim. Bağışta da bulunmadım."

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