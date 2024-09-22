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Spor Canlı yayında ilginç sesler! Bünyamin Gezer taklit etti sunucu gülmekten yarıldı
Spor

Canlı yayında ilginç sesler! Bünyamin Gezer taklit etti sunucu gülmekten yarıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:03:00 -

Hakem emeklisi olan futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yerde kalan ve penaltı bekleyen Cengiz Ünder'i taklit ederken ilginç sesler çıkardı. Stüdyoda kahkahalara neden olan taklit sosyal medyada da gündem oldu.

Haftalardır gündemi meşgul eden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nihayet oynandı ve sarı - kırmızılı ekibin 3-1'lik net skoruyla sonuçlandı. Maç sırasında ve sonrasında yaşananlar, derbinin bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösteriyor...

Nitekim Fenerbahçeli Cengiz Ünder'in penaltı beklediği pozisyon oldukça ses getirdi. Futbol yorumcularının uzun uzun üzerinde durduğu pozisyon hakkında eski hakem Bünyamin Gezer de konuştu.

TRT Spor'daki Teknik Analiz programında konuşan Gezer, Cengiz'i taklit etmeye çalıştı. İlginç sesler çıkaran yorumcu, stüdyoda kahkahalara neden oldu.

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