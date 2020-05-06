Canlı yayında ilginç anlar! Reji o görüntüleri ekrana getirince İsmail Küçükkaya sinirlendi
FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya, rejinin Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberleştirildiği görüntüyü ekrana getirmesi sonrası sinirlendi. Küçükkaya'nın canlı yayındaki o anları 'Yılmaz Özdil'in vurgununu örtbas ediyor'' şeklinde yorumlandı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villa skandalı gündeme bomba gibi düştü. Yeni Asır gazetesi haberi manşete taşıyarak Özdil'in vurgununu anlattı. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ise bu sabah "Çalar Saat" programında Yeni Asır Gazetesi'nden "Normalleşme sevinci" haberini okurken reji ekrana Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberleştirildiği görüntüyü getirince adeta çıldırdı. İşte Yılmaz Özdil'in vurgununu örtbas etmek isteyen İsmail Küçükkaya'yı sinirlendiren o an!
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Muğla Bodrum'daki villaya İmar Barışı'ndan sonra kaçak eklentiler yapıldığının tespit edilmesinin ardından inceleme başlatıldı. Özdil'in 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı kaçak villa 3 gün içinde yıkılacak.
Küçükkaya sinirlendi
Yeni Asır Gazetesi, Özdil'in kaçak villa vurgununu manşetine taşıdı. İsmail Küçükkaya ise bu sabah sunduğu Çalar Saat programında 'Normalleşme Sevinci' adlı haberi okurken, rejinin kadrajı kaydırmasıyla Özdil'in vurgun haberi ekrana geldi. Özdil'in kaçak villa skandalını örtbas etmek isteyen Küçükkaya, rejiyi 'yukarı arkadaşlar yukarı!' sözleriyle uyardı.
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