Canlı yayında ifşa etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ekmeği 20 liradan yiyecektik

Kimler fiyatların düşmesini istemiyor? Gıda fiyatlarını artıran tekelci sermayenin amacı ne? Ülke TV ekranlarında "Dolar 1'e 1 arttı gübre 1'e 10 arttı. Kime ne anlatıyorsunuz?" tepkisini gösteren Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Allah Erdoğan'dan razı olsun"

Demir, gübre ve yem fiyatlarının iktidar tarafından nisan ayı sonuna kadar sabitlenmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah razı olsun" diyen Demir, gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmeseydi 2023'te ekmeğin fiyatının 20 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay hamlesini yapan Erdoğan, Nisan 2023'e kadar gübre ve yem fiyatlarını sabitlediklerini açıklamıştı. Bu adımla üreticilerin ciddi anlamda rahatlayacağı bekleniyor.

Bununla sınırlı kalmayan devlet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gerçekleştirdiği toplantının ardından gıda fiyatlarını olağandışı artıranlara karşı enflasyonu kontrol altına almak için zincir marketler üzerinden 419 temel ihtiyacı ürününde fiyat sabitleme adımını atmıştı.