Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
Ahmet Hakan CNN Türk'te yayınlanan programında üst üste aynı soruyu sormasını eleştiren CHP'li Mustafa Balbay'a sert tepki gösterdi.01 Ekim 2019 Salı 08:06
CNN Türk'te yayınlanan programa Ahmet Hakan ve Mustafa Balbay arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın, konuklardan İYİ Parti Grupbaşkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'na olası cumhurbaşkanı adayı hakkında sorduğu soruya CHP'li Mustafa Balbay tepki gösterdi.
"100 kez de sorarım, ben gazeteciyim"
"Aynı soruyu 50 kez sordunuz" diyen Balbay'a Ahmet Hakan, "100 kez de sorarım, ben gazeteciyim. Konuyu netleştirmek için aynı soruyu defalarca sorarım, bu benim işim.. İktidara laf edilemiyor, muhalefete laf edilemiyor. Ne yapacağız biz peki.. Öyle cevaplar verirsiniz ki, 100 sorulmayı bir pekiştirmeye dönüştürürsünüz. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak netleşse de bitse de bundan ne mutlu olurum, ne de üzülürüm. Siz de gazetecisiniz, lütfen bunu algılar mısınız?" dedi.
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