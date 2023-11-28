Canlı yayında Hamas tartışması! Ahmet Kasım Han ve Okan Müderrisoğlu arasında gerginlik

NTV'de yayınlanan canlı yayında konuklar Ahmet Kasım Han ve Okan Müderrisoğlu arasında Hamas nedeniyle gerginlik yaşandı.

Ahmet Kasım Han, "Birincisi İsrail'le ilgili kısımlarını söylemedim. Okan'ın nezaket gösterip okuduğunu biliyorum. Benim Filistin hakkında ne düşündüğüm belli. Hiç kuşku yok bu devletin kurulması gerektiğini düşündüğümü biliyor. Hiç kuşku yok ki Netanyahu hakkında söylediklerimi biliyorum." dedi.

Bunun üzerine Okan Müderrisoğlu, "Konumuz Türkiye'nin Hamas'a sahip çıkma biçimi üzerinden Türkiye'ye Hamas ile bağlantılı ima edilenlerin bütünüdür." dedi.

Han, "Hamas'a mücahit demedik mi?"

Müderrisoğlu, "Söylemi değil, sahip çıkmanın altını doldurun siz bunlar polemik düzeyinde ifadeler. Hamas'a nasıl sahip çıkıyoruz. Onu söyleyin." diyerek karşılık verdi.

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Tartışmayı başka bir boyuta taşıyan Han; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcisi mi oldun? Okan." diyerek sert çıktı.

Tartışmanın dozu artınca programın sunucusu Ahmed Arpat devreye girmek zorunda kaldı.

İkili üzerindeki tartışma bir süre daha devam etti.