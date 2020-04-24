Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: Koronavirüs o tarihlerde ikinci dalga olarak geri dönecek

Stratejist, yazar Hamza Yardımcıoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Sonbahar aylarında ikinci dalga ile yeniden gündeme geleceğini iddia etti.

Stratejist, yazar Hamza Yardımcıoğlu, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Başka Açıdan programına katıldı.

Yardımcıoğlu, Haziran ile Sonbahar ayları arasında koronavirüsün etkisini azaltacağını belirterek, "Haziran ayından sonbahara kadar bir rahatlama olacak. Bir serap gibi görülecek. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünya için söylüyorum. Merkez Bankası'nın para üretimine gitmesi, piyasalarda bir rahatlama görülmesine neden olacak. Tabi bunun bir karşılığı olacak. Söyleyeceklerimi destekleyen şeyler var. Sonbahara doğru 2. dalga görülecek. Hem ekonomi anlamında hem de salgın anlamında bir takım değişiklikler meydana gelecek. Bu serap etkisi gibi, o 4-5 aylık süreç bu şekilde bize yansıyacak. Ekonomik bir buhran yaşanacak. Bu bahsettiğin çok büyük bir buhran olacak" dedi.

"Nakitsiz toplum isteniyor"

Dünyada nakitsiz bir toplum oluşturma hareketlerinin başladığını anlatan Yardımcıoğlu, "İnsanların özgürlükleri birileri tarafından ellerinde alınmış. Bunlar hep ekonomi modelleri üzerinden yapılmış. Biz bugün kapitalizmin bittiği bir dönemdeyiz. Artık bilgi çağına giriyoruz. Şimdi kapitalizmin sona ermesi iyi mi kötü mü diye soracaksınız. Bütün 'izm'ler kötüdür. Kapitalizmde kötü bir durumdur. Çok yakın zamanda insanlık bir karar vermek zorunda kalacak. Köle mi olmak isteyecek yoksa özgür mü olmak isteyecek? Şu anda da zaten insanoğlu bir köledir. Dünyada tartışılan bir konu var. Nakitsiz toplum" dedi.

"İkinci bir şok dalgası geliyor"

Dünyada bazı güçlerin yeni bir para birimini ortaya atmak için kriz çıkaracağını söyleyen Yardımcıoğlu, "Bugün bütün dünyanın korktuğu bir durum var. 1,5 yıl sonunda yani Mehmet Ali Hoca'nın çıkarımda bulunduğu Ebced hesabına göre ve bizim araştırmalarımıza göre koronavirüsün biteceği tarihte küreselciler bir para birimi ortaya sunacak. Halklara yeni önerilen bu para mevcut paraya alternatif olarak gündeme gelecek. Dünyada nakitsiz topluma geçilirse, yan, bugün yapılmak istense kimse yapamaz. Bu yüzden bir şok dalgasına ihtiyaç var. İkinci bir dalganın olma fikrini buradan zamanlamasını ise virüsün gidişatından çıkarıyoruz" dedi.