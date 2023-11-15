Canlı yayında filistin gerginliği! Savunduğu için konuğa sert çıktı

Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, canlı yayına katılan gazeteciyi "Filistinlileri anladığını söylediği" gerekçesiyle program sonrası sert tepki gösterdi. Praud " Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur" dedi.

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Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, canlı yayına katılan gazeteciyi "Filistinlileri anladığını söylediği" gerekçesiyle program sonrası azarladı.

"Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur"

Programın sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dediği duyuluyor.

Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.

Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi.

"Filistinlileri anladığını söylemedi, durumu anlattı"

Bir diğer kadın gazeteci ise meslektaşını savunarak, "(Filistinlileri) anladığını söylemedi, (bölgedeki) durumu anlattı." dedi.

Sosyal medyada tepki topladı: Utanç verici

Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.

Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.

Kaynak: AA