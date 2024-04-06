Canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Sosyal medya, Mert Armağan'ın Youtube kanalındaki skandal sözleri konuşuyor. Programa katılan Nevzat Kaya adında bir kişi geçtiğimiz günlerde yeniden İBB Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti.

"DİŞE DİŞ, KANA KAN"

Kaya, Armağan'ın programında, "Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

Dinleyenlerin kanını donduran sözler sosyal medyada da tepki çekti.

MERT ARMAĞAN YAYINI KALDIRDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından Mert Armağan, yayını kaldırarak özür diledi. Armağan, bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur.

Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu’nu kimse canı ile tehdit edemez.

Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider.

"İMAMOĞLU'NDAN VE HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır.

Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum.

Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum.”