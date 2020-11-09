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Dünya Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:13:00 -
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Dün 28 yıl sonra Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün ise katıldığı bir canlı yayında "Eğer herhangi bir ülke Azerbaycan'ı tehdit ederse ülkeme Türk askerini davet edeceğim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir almaya devam ediyor.

Dün bölgenin kalbi olarak bilinen Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını söyleyen Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasların incisidir. Biz bu tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık" demişti.

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Yorumlar

Abdrhman

İran ayağını denk al. Yoksa pilava giderken elindeki bulgurdanda olursun
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