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Gündem Canlı yayında depreme yakalandı
Gündem

Canlı yayında depreme yakalandı

Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprepe canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın soğuk kanlılığı dikkat çekti. Depremin şiddetiyle stüdyo ve kamera da sallandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 06:21:00 -

NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameralara anbean yansırken, Yıldırım'ın soğuk kanlılığını koruması dikkatlerden kaçmadı.

Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5.9 büyüklüğünde ölçülen deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ ve çevrelerinde de hissedildi. Birçok insanı sokağa döken deprem NTV canlı yayınında da hissedildi.

Soğuk kanlılığını korudu

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım soğuk kanlılığını korudu

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