  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı
Gündem

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:30:00 -
Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

AKSU TV’de konuşan Abdullah Çiftçi, virüs için kış aylarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Abdullah Çiftçi’nin açıklamaları şöyle:

Bu virüse aşı bulunur. Mesele virüsün değiştirilmemesidir. Bu kış, virüsün çocuklarda görülmesi daha yüksek. Ben sürekli olarak ‘Virüs yok demeyin. Kışın daha sarsıcı olabilir’ demiştim. Bu kez çocukları etkileyecek. Bu yüzden eğitim sistemine bir ayar vermek gerek. Birçok ülke online eğitim için Dünya Bankası'ndan kredi aldı. Türkiye de aldı. Ben bunu görünce, tamam dedim. Bu süreç devam edecek. Bu virüs süreci 2021’in sonuna kadar sürer.

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı
Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Gündem

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

Sahte gıda satan markalar | Gıda sahtekarlarına yine göz açtırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firma ile 113 ..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”
Dünya

Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Yunan papazlar, Türkiye sınırına dev haç dikti. Haçın dikildiği törende, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı