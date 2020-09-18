Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

AKSU TV’de konuşan Abdullah Çiftçi, virüs için kış aylarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Abdullah Çiftçi’nin açıklamaları şöyle:

Bu virüse aşı bulunur. Mesele virüsün değiştirilmemesidir. Bu kış, virüsün çocuklarda görülmesi daha yüksek. Ben sürekli olarak ‘Virüs yok demeyin. Kışın daha sarsıcı olabilir’ demiştim. Bu kez çocukları etkileyecek. Bu yüzden eğitim sistemine bir ayar vermek gerek. Birçok ülke online eğitim için Dünya Bankası'ndan kredi aldı. Türkiye de aldı. Ben bunu görünce, tamam dedim. Bu süreç devam edecek. Bu virüs süreci 2021’in sonuna kadar sürer.