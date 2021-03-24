Canlı yayında 'CHP'ye adam diyemezsiniz' tartışması

Daha önce CHP'lilerin TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam ile yaşadığı "adam" polemiğinin bir benzeri, bu kez bir tartışma programında ortaya çıktı.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde CHP içindeki farklı görüşler ele alındı.

"CHP'yi adam edebilir misiniz?"

Gazeteci Hikmet Genç'in, Ümit Kocasakal'a yönelittiği CHP'yi adam edebilir misiniz sorusuna önce Ali Haydar Fırat, sonra da diğer konuklar tepki gösterdi.

"Sen ne anlarsan anla"

Hikmet Genç de tepkiler sonrası TDK'ya göre 'adam etmek' deyiminin bir hakaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Aynı şey, CHP'yi yetiştirmek, belli bir seviyeye çıkartmak için uğraşmak, yeni bir düzene sokmak amacıyla çaba göstermekmiş. Ben sadece adam etmek diyorum. Sen ne anlarsan anla."

"Bize adam diyemezsiniz"

2014 yılı Haziran ayında TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam, çıkan bir tartışma üzerine, "Adamlarınıza söyleyin yerlerine otursunlar" deyince CHP'li vekillerin 'Bize adam diyemezsiniz' tepkisi ile karşılaşmış, "Nasıl adam değil, ayıp mı adam lafı? Adam demeyeyim mi? Milletvekili adam değil mi?" diyerek karşılık vermişti.