Canlı yayında CHP tartışması: Burası Rusya mı, Suriye mi?

Habertürk Canlı yayınında Nagehan Alçı ve Sevilay Yalman arasında CHP tartışması yaşandı.

Yalman, "Tehlikeli bir süreç sokaklar kan gölüne dönebilir dedin. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bu ülkeyle özdeşleşmiş bir partiyi bu rejim ve başka bir rejimin nasıl bir gücü var ya, bu sistemi değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Nagehan, 12 Eylül'den daha kötü bir rejimde yaşıyoruz diyor o zaman. Rusya mı burası, Suriye mi?" dedi.

Araya giren Nihal Bengisu Karaca, CHP'nin 12 Eylül döneminde kapatıldığını hatırlattı.

Söz alan Alçı, Sözlerinin çarpıtıldığını ve ilk defa devlet gücünün bütünleşik bir yapıda olduğunu belirterek, CHP'nin kapatılmasına atıfta bulundu.

Mehmet Barlas "Muhalefetin Meşurieyet Sorunu" başlıklı yazısında şunları yazmıştı

Muhalefetin meşruiyet sorununu hafife almamak lazım.

Mesela, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedilirken, "Bu adam ne zaman doğru konuşur" gibi bir ifade kullanılması herhalde normal değildir.

Ya da Millet İttifakı içindeki İYİ Parti'nin sağa sola savrulması ve sonunda şehit ailelerine küfürlerin bu partiden gelmesi çarpıcıdır.

Jurnalci siyasetçiler

Muhalefetin meşruiyeti, çok önemli bir kavramı da akla getiriyor. Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?

Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir.

Unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?