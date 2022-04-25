Canlı yayında büyük kavga! O sözler stüdyoyu karıştırdı

Habertürk'te Kübra Par’ın Açık ve Net programında canlı yayında kavga çıktı. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP eski milletvekili Gülay Yedekçi'ye “Hanımefendi gibi davranın” deyince gerilim yükseldi. Kübra Par da Yedekçi'den yana olunca kavga bir türlü bitmedi. Habertürk, canlı yayını kesti...

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesiyle alakalı yaptığı “O gün Kılıçdaroğlu’nun evinde elektrik varmış. Kendinizi neden karanlığa gömdünüz?” açıklamasını yorumladı.

Hilmi Daşdemir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “inandırıcı olmadığını” söyledi. CHP eski milletvekili Gülay Yedekçi ise “Bir Bakan’ın delil ile konuşması lazım” şeklinde cevap verdi. Daha sonra tartışma şiddetlendi. Gülay Yedekçi sesini yükseltti. Hilmi Daşdemir, “Karşınızdakini dinlemiyorsunuz” dedikten sonra, Gülay Yedekçi’ye birkaç kez üst üste “Hanımefendi gibi davranın” diye seslendi.

Bunun üzerine Gülay Yedekçi ile Hilmi Daşdemir arasında sesler yükseldi, Yedekçi, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" diye çıkıştı.

Sunucu Kübra Par, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız. Benim konuklarımdan hiçbirine hanımefendi gibi davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz” dedi. Kavganın devam etmesi üzerine reklam arası verildi.

Reklam dönüşü özür dilemesi istenince...

Gerginliğin devam ettiği reklam dönüşünde Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti ve kendinden özür dilenmesini istediğini açıkladı.

Kübra Par 'Sözün bittiği yerdeyiz' diye tepki gösterdi

Bunun üzerine Kübra Par, "Biri size adam gibi davranın derse özür bekler misiniz beklemez misiniz?" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in özür dilememesi üzerine Par'ın, "Sözün bittiği yerdeyiz" demesi dikkat çekti. Par daha sonra Yedekci'den özür diledi. Yedekci programı terk etmek istedi ancak ısrar edilmesi üzerine, "Sizin hatırınıza kalıyorum" dedi.