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Sosyal Medya Canlı yayında büyük gaf: Cem Küçük böyle güldü
Sosyal Medya

Canlı yayında büyük gaf: Cem Küçük böyle güldü

Yeniakit Publisher
2023-10-14 11:45:00 - 2023-10-14 11:45:54

Konuşmacı olduğu programda İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları ele alan Prof. Dr. Sait Yılmaz, yanlışlıkla söylediği argo bir kelimeyle gaf yaptı. O anlarda gazeteci Cem Küçük kendini tutamayarak gülmeye başladı.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaları konu alan programda konuşan Prof. Dr. Sait Yılmaz, istemsizce bir gaf yaparak şunları söyledi:

 

"CIA Başkanı'nın hakkını verelim. En büyük şikayeti neydi? CIA'in içine..."

Düzeltmek isterken aynı kelimeyi ikinci kez tekrarlayan Yılmaz'ı, gazeteci Cem Küçük ve moderatör Hülya Hökenek "Sızmış" diyerek düzeltti.


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Yılmaz "Pardon" diyerek sözlerine devam ederken Küçük, notlarının bulunduğu kartı yüzüne kapatarak gülmekten kendini alıkoyamadı.

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