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Siyaset Canlı yayında açıkladı... İşte CHP'nin bakan olmasını istediği isimler
Siyaset

Canlı yayında açıkladı... İşte CHP'nin bakan olmasını istediği isimler

Yeniakit Publisher
2023-05-07 09:35:00 - 2023-05-07 09:48:38

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; seçimi kazanmaları durumunda Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı adayı olacağını açıkladı.

Habertürk yayınına katılan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, seçimi kazanmaları durumunda 3 bakanlık için partisinden üç isim sıraladı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını belirtti.

CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız (Kılıçdaroğlu) bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.

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Yorumlar

Boşnak

Deyinki Bekri imam oldu....

Musa

Meclisi kandile kurarlar özkana kalırsa Chp icerdinde bankan olabilecek karakter yok !!! Karaktersiz dolu bu gercektir. Iç iṣleri bakanı bak izaya gel. Karakter yoksunu !! Gelmiṣ geçmiṣ iç iṣleri bakanı en mükembel kim yspıyor Süleyman soylu bu kardeṣim uyku bilmez bi bakarsın daĝlarda bi ṣehirde oturmaz. Chp li gelecek ve süleyman gibi mi calıṣır geç onu bu karaktersizleri iyi biliriz. Isterim Secilsin chp bszı Nankörler var chp hdpkk diye yırtınan. Bugünkü rahatı yok olunca görecekler. Hsstaneye ameliyat için evini satan dogumda çocugu rehin kalan ilac mı git dıṣardan al bunlar yaṣarsa o zaman bir Tayyip olmaz o bir sefer gelir kıymet bil.
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