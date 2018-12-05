Canlı yayında açıkladı: Fetullah Gülen, Kenan Evren'in telefonuyla serbest bırakıldı!

Habertürk TV'de katıldığı bir canlı yayında konuşan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 12 Eylül döneminde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, deniz ve kara kuvvetleri komutanlarının aramasına rağmen serbest bırakılmadığını, bunun üzerine Gülen'in serbest bırakılması için Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in telefon ettiğini iddia etti.

Pekin, Didem Aslan YıImaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında yaptığı konuşmada, "1980'de Fetullah Gülen gözaltına alındı. Önce Deniz Kuvvetleri Komutanı aradı serbest kalması için, bırakılmadı. Kara Kuvvetleri komutanı aradı, bırakılmadı. En son Kenan Evren aradı bırakıldı." ifadelerini kullandı.

'FETÖ 12 Eylül sonrası güçlendi'

Programda konuyla ilgili söz alan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de, FETÖ'nün 12 Eylül sonrasında güçlendiğini belirterek, "12 Eylül 1980 sonrasına bakarsanız nasıl korunduklarını, bugünkü dindar-laik çatışmasının temellerinin nasıl atıldığını görürsünüz. FETÖ konvansiyonel olmayan illegal bir yapıdır." diye konuştu.