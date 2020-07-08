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Gündem

Canlı yayında açıkladı: "Danıştay, Ayasofya için kararını verdi"

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Danıştay 10. Dairesi'nin "Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı" kararını aldığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:09:00 - 2020-07-08 13:18:25
Canlı yayında açıkladı: "Danıştay, Ayasofya için kararını verdi"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, Ayasofya ile ilgili gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu.

NTV canlı yayınına katılan Müderrisoğlu, Danıştay 10. Dairesi'nin "Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı" kararını aldığını öne sürdü.

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Yorumlar

ömer

Haber doğru ise birileri yani Akepeliler Reis e hatalı yanlış bilgi veriyor demektir.
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